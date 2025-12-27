Calendario Cassa di Risparmio | 15mila euro donati alla Caritas

Nei giorni scorsi i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, hanno ricevuto in udienza pubblica il presidente e i vertici di Cassa di Risparmio di San Marino, introdotti a Palazzo Pubblico dal segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi. Un’udienza con un valore simbolico poiché quest’anno, Cassa di Risparmio ha scelto di destinare i fondi che sarebbero stati indirizzati alla realizzazione del tradizionale calendario in favore del Fondo di solidarietà della Reggenza. La Reggenza, a sua volta, ha indirizzatto i fondi in favore dei più bisognosi tramite la Caritas San Marino, che da sempre è in prima linea in sostegno delle fasce sociali in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calendario Cassa di Risparmio: 15mila euro donati alla Caritas Leggi anche: La solidarietà dei Lions alla Festa di San Martino: donati 2.330 euro alla Caritas Leggi anche: Alluvione, donati 15mila euro usati per la ripartenza del palazzetto dello sport: Cesena ringrazia Baveno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calendario Cassa di Risparmio: 15mila euro donati alla Caritas; Social card “Dedicata a te”: rifinanziata per il 2026. Calendario Cassa di Risparmio: 15mila euro donati alla Caritas - I vertici della banca, ricevuti in udienza dai Reggenti, hanno deciso di destinare i soldi al Fondo di solidarietà. msn.com

