A pochi giorni dal gong iniziale della sessione invernale di calciomercato la Roma continua a lavorare per dare a Gian Piero Gasperini i giusti rinforzi. Seppur il club giallorosso stia monitorando anche alcuni difensori, Massara sa di dover dare agire principalmente sul reparto offensivo, dove oltre a Zirkzee, l’altro profilo identificato è quello di Giacomo Raspadori. L’ex attaccante del Napoli è passato in estate all’Atletico Madrid, ma in questa prima parte di stagione ha trovato qualche difficoltà, venendo impiegato meno di quello che ci si poteva attendere nonostante la stima di Simeone venga spesso rimarcata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Massara insiste per Raspadori: occhio al Galatasaray

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: Massara è scatenato. Le ultime

Leggi anche: Calciomercato Roma, tutto su Raspadori? Massara pronto ad accelerare per portare l’attaccante in giallorosso e accontentare Gasperini con il primo colpo di gennaio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Roma, la strategia è chiara: fuori Baldanzi e Bailey (ma non solo…), dentro Raspadori e Zirkzee; Calciomercato Roma, Massara insiste per Disasi | Gasp aspetta l’ex Aston Villa; Calciomercato Roma, due le priorità dei giallorossi a gennaio: attaccante e difensore. I nomi e attenzione alla sorpresa di un secondo colpo nel reparto offensivo; Calciomercato Roma due le priorità dei giallorossi a gennaio | attaccante e difensore I nomi e attenzione alla sorpresa di un secondo colpo nel reparto offensivo.

Calciomercato Roma, due le priorità dei giallorossi a gennaio: attaccante e difensore. I nomi e attenzione alla sorpresa di un secondo colpo nel reparto offensivo - Le ultime sui giallorossi La vigilia di Natale si trasforma in una giornata ... calcionews24.com