Il Napoli guarda al presente ma continua a programmare il futuro con attenzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro su più fronti e valuta anche occasioni di mercato a parametro zero. Tra i nomi finiti sul taccuino del club azzurro c’è quello di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto. Un profilo di esperienza internazionale che potrebbe diventare un’opportunità interessante nella prossima finestra di mercato. Il Napoli punta Goretzka: Manna pronto al colpo a costo zero . Il Napoli ha iniziato a informarsi sulla situazione di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern, con oltre 285 presenze e ben 46 gol con i bavaresi, ha il contatto in scadenza a giugno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Manna fiuta il colpo dalla Bundesliga: affare a costo zero

