Calciomercato Juve può arrivare una cessione | c’è già l’accordo tra club e giocatore

Calciomercato Juve. Il futuro di Mattia Perin potrebbe presto tornare a intrecciarsi con quello del Genoa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’ex portiere del club ligure, attualmente alla Juventus, sarebbe al centro dell’interesse del Genoa, che sta valutando seriamente di riportarlo sotto la Lanterna. Moretto ha spiegato che, al momento, esiste un accordo tra il Genoa e Perin stesso, che avrebbe già dato il suo assenso a un possibile ritorno: “ La novità è che ad oggi esiste un accordo tra il Genoa e Mattia Perin. Manca l’accordo tra club, manca l’accordo tra Juventus e Genoa per Perin. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

