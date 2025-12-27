Calciomercato Juve | l’Inter già medita di reinvestire i soldi ricavati da Frattesi Il piano nerazzurro

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dopo l’uscita del centrocampista. Il mercato dell’ Inter  in vista dell’estate 2026 si preannuncia ricco di movimenti strategici, legati a doppio filo alle possibili partenze eccellenti. Il nome più caldo in uscita resta quello di  Davide Frattesi, il cui futuro appare sempre più lontano da Milano con la  Juventus  in forte pressing per assicurarsi le sue prestazioni già nella finestra di gennaio. La strategia per l’esterno e il post-Frattesi. L’eventuale addio del centrocampista azzurro garantirebbe alla dirigenza nerazzurra i fondi necessari per dare l’assalto a un nuovo rinforzo sulla corsia destra, dove il primo obiettivo è diventato  Marco Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

