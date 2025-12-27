Calciomercato Inter piano pronto in caso di addio del giocatore | il nome in pole per rafforzare la squadra di Chivu

Inter News 24 Calciomercato Inter, se parte uno tra Dumfries e Luis Henrique il profilo scelto è già individuato! Il piano di Ausilio per i nerazzurri. L’Inter continua a monitorare con attenzione la situazione sulla fascia destra, un reparto che potrebbe subire cambiamenti importanti nei prossimi mesi. L’infortunio di Denzel Dumfries e le difficoltà di ambientamento di Luis Henrique hanno spinto la dirigenza nerazzurra a valutare con anticipo possibili soluzioni alternative. Secondo quanto riportato da Repubblica, qualora uno dei due esterni dovesse lasciare Milano, il club avrebbe già individuato il profilo su cui puntare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, piano pronto in caso di addio del giocatore: il nome in pole per rafforzare la squadra di Chivu Leggi anche: Calciomercato Bologna, la priorità di Italiano è un centrale in caso di addio di Casale: e c’è un nome in pole position. Di chi si tratta Leggi anche: Mercato Inter: spunta un nuovo obiettivo per il centrocampo dei nerazzurri! E’ pronto l’assalto in caso di addio di quel giocatore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato Inter, Dumfries lascerà i nerazzurri. Il piano dei lombardi è abbastanza chiaro; Muharemovic al centro dell’incastro di mercato tra Juventus, Inter e Sassuolo; Calciomercato, attenta Inter! Il Barcellona punta Bastoni per l’anno prossimo?; Intrigo Palestra: l'Inter bussa, la Dea studia la mossa a tre sponde. Calciomercato Inter, Dumfries lascerà i nerazzurri. Il piano dei lombardi è abbastanza chiaro - Calciomercato Inter: niente fretta per il sostituto di Dumfries, i nomi sul taccuino Il Calciomercato Inter in vista della sessione invernale appare prudente e ragionato, nonostante l’infortunio di De ... calcionews24.com

Inter e Milan: Norton-Cuffy, Kostic e gli altri, cosa serve sul mercato di gennaio - Il countdown per il calciomercato di gennaio sta per terminare: Inter e Milan pronte a puntellare le rose per affrontare la seconda parte di stagione ... sport.virgilio.it

Calciomercato Inter, pronto il colpaccio a gennaio: accelerata per Palestra - Calciomercato Inter, pronto il colpaccio a gennaio: accelerata per Palestra del Cagliari. sportpaper.it

#Calciomercato #maignan Milan-Inter: le clamorose voci sul futuro di Magic Mike - Rumor x.com

“Un allenatore non può mai venire a dire cosa manca, cosa serve, mancherebbe di rispetto ai propri giocatori”, così Cristian Chivu in conferenza stampa Cosa ne pensate delle parole dell'allenatore dell'Inter #Chivu #Calciomercato #Inter - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.