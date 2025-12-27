Calciomercato Inter nuovo profilo alla Sucic per il futuro del Club! Le ultime sulla squadra di Chivu

Inter News 24 Calciomercato Inter, Repubblica svela il piano nerazzurro: scouting avanzato sulla fascia destra in vista dell’estate. L’Inter guarda avanti e inizia a pianificare le prossime mosse di mercato con largo anticipo. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando su un nuovo innesto giovane e di prospettiva, un profilo definito internamente “alla Petar Sucic ”, destinato a crescere gradualmente all’interno del progetto. Il contesto resta intrecciato anche alle possibili uscite. A centrocampo, Davide Frattesi continua a essere un nome seguito dalla Juventus, ma – sottolinea Repubblica – le parti sono ancora lontane da un’intesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

