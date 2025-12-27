Calciomercato Inter Maignan o Vicario? Interviene Repubblica

Calciomercato Inter. L’ Inter guarda già al mercato estivo, con particolare attenzione al ruolo di portiere. Secondo quanto riportato da Repubblica, il nome di Mike Maignan, prossimo allo svincolo dal Milan, sarebbe nella lista dei possibili rinforzi per la porta nerazzurra. L’idea sarebbe quella di proporre un’operazione simile a quella che in passato ha portato Calhanoglu alla Pinetina, cercando di assicurarsi il portiere francese a parametro zero. Nonostante l’interesse per Maignan, il club milanese avrebbe un vero e proprio sogno per la porta, un profilo che da tempo viene seguito con attenzione: “ Il sogno dei nerazzurri per la porta è però Guglielmo Vicario “, si legge nell’articolo di Repubblica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

