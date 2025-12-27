Calciomercato Inter la nuova linea Oaktree | giovani prospettiva e valorizzazione

Inter News 24 Calciomercato Inter: si entra sempre più nel vivo tra strategia Oaktree e pianificazione futura: il club nerazzurro punta sui giovani. L’Inter sta costruendo il proprio futuro seguendo una linea chiara, coerente con la filosofia di Oaktree: investire su profili giovani, possibilmente cresciuti in casa o comunque con un forte potenziale di valorizzazione. In questo senso, Francesco Pio Esposito rappresenta il manifesto ideale del nuovo corso. Classe 2005, prodotto del vivaio nerazzurro e già capace di reggere palcoscenici importanti, l’attaccante incarna alla perfezione il modello tecnico ed economico perseguito dalla società. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Calciomercato Inter, ecco quale sarà la nuova linea di Oaktree: il fulcro al centro del progetto

Leggi anche: Dumfries Inter, l’olandese è un caso: clausola, infortunio e l’ombra dell’addio. Oaktree detta la linea. Il retroscena sulla scorsa estate

