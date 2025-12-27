Calciomercato Inter Çalhano?lu resta al centro del piano del Galatasaray | cosa filtra in vista di gennaio

Inter News 24 Calciomercato Inter, il club turco non molla Çalhano?lu e prepara l’assalto estivo sfruttando il contratto in scadenza. Il Galatasaray continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Hakan Çalhano?lu, regista e leader tecnico dell’ Inter. Un interesse mai realmente tramontato, che era già emerso con forza all’inizio della stagione ma che, per ragioni economiche, non si era tradotto in una trattativa concreta. Nei mesi scorsi il club di Istanbul aveva infatti trovato un’intesa di massima con il centrocampista turco, capitano della Nazionale. A bloccare l’operazione era stata la posizione dell’Inter, ferma su una valutazione di circa 30 milioni di euro per il cartellino. 🔗 Leggi su Internews24.com

