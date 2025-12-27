Calcio Torino-Cagliari 1-2 Kilicsoy ribalta i granata

Roma, 27 dic. (askanews) -Importantissima vittoria del Cagliari allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Marco Baroni. Prima il vantaggio di Vlasic, poi il pari di Prati e infine il gol di Kilicsoy, per un 1-2 che premia i sardi, capaci di tornare alla vittoria in trasferta che mancava dallo scorso settembre. Per il vantaggio del Torino azione iniziata da Giovanni Simeone, fermato da Caprile, pallone finito sui piedi di Che Adams che ha appoggiato per il numero 10, bravo mandare il pallone in fondo alla rete con un destro sul secondo palo. Prima dell’intervallo però il Cagliari ha poi trovato la rete del pareggio: cross da calcio d’angolo di Gaetano, spizzata di testa di Mazzitelli e rete segnata da Prati che da due passi ha battuto Paleari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

