Calcio serie C Gubbio ora la lunga sosta | Recuperare tutta la squadra
GUBBIO – Con la sconfitta a Pineto il Gubbio ha chiuso in maniera amara il proprio girone d’andata, e mentre la squadra si gode gli ultimi giorni di riposo natalizio prima di ritrovarsi il 29 dicembre può essere utile tracciare un primo bilancio stagionale. E mister Di Carlo lo aveva già fatto, parlando ai microfoni prima della sfida in terra abruzzese: "Fino a Ravenna potevo essere soddisfatto, dopo quella gara abbiamo avuto diverse problematiche, che possono capitare a tutti ovviamente, a livello di infortuni. Sono soddisfatto a metà. Questo Gubbio, con tutto il gruppo a disposizione, è stato sempre combattivo e sul pezzo, con un po’ di rammarico e qualche errore fatto da noi per non aver colto quelle vittorie che servivano per avere una classifica migliore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
