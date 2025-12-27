Calcio Serie A | Udinese-Lazio 1-1

19.59 L'Udinese aggancia il pari nel recupero Buon ritmo, poche però le occasioni.Noslin centra il palo esterno (8') e ha una buona occasione a fine frazione. In mezzo ci sono chance friulane per Zaniolo ed Ekkelenkamp. Cancellieri inaugura la ripresa con un tiro a giro di poco a lato.Cresce l'Udinese e la Lazio deve reggere l'urto. Pasticcio di Gila, Davis calcia di prima intenzione e Provedel respinge. Flash ospite: Vecino da fuori, Solet devia e inganna Padelli (80'). Isaksen si divora il raddoppio, Davis inventa il pari al 95'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Serie A, oggi Udinese-Lazio – Diretta Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Udinese aggancia la Juve Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Udinese-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Udinese Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A Enilive | Udinese-Lazio, la vendita dei tagliandi; Udinese-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita. Udinese-Lazio diretta Serie A: sblocca Vecino, pareggia Davis. Le reazioni LIVE - Al Bluenergy Stadium la gara valida per la diciassettesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Vecino illude Sarri, Davis riacciuffa la Lazio: Udinese, pari all’ultima azione! - La squadra di Sarri mastica amaro: ad un soffio dalla vittoria, l'attaccante bianconero coglie di sorpresa i biancocelesti con un gran gol ... tuttosport.com

Udinese-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La sfida tra Udinese e Lazio valida per il 17° turno di Serie A, è in programma alle ore 18 al Bluenergy Stadium di Udine. tuttosport.com

