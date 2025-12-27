Calcio Serie A risultati Como in Europa
Roma, 27 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, ore 18 Udinese-Lazio, ore 20.45 Pisa-Juventus, domenica 28 dicembre ore 12.30 Milan-Verona, ore 15 Cremonese-Napoli, ore 18 Bologna-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Inter, lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa. Classifica: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Como 28, Bologna 25, Lazio 23, Atalanta 22, Sassuolo, Cremonese, Udinese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20.
