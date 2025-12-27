Calcio Serie A | Pisa-Juventus 0-2

22.45 La Juve si impone in una gara difficile Bravi i toscani a chiudere gli spazi, i bianconeri non trovano sbocchi. Debole la conclusione di Openda, Koopmeiners si procura una buona chance ma si fa rimpallare. Il Pisa cresce e,su azione, d'angolo, Moreo gira di testa e coglie la traversa (45'). Al 60' il colpo di testa è di Tramoni, base del palo.Legno anche dall'altra parte con Kelly (65'). McKennie in area, cross basso, rimpallo Kalulu-Calabresi (73') e Juve avanti.Al 92' chiude Yildiz su bella combinazione in contropiede. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Calcio: Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2 Leggi anche: Lecce-Pisa 1-0 Calcio serie A Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie A, l’inverno caldo della Juve parte da Pisa: prima di 5 gare decisive; Possibile novità sulla trequarti di Spalletti; Pisa-Juve, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Pisa-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Buffon contro la Juve: a Pisa un pezzo di storia del calcio - Juventus, posticipo del sabato di Serie A, è stata una di quelle notti. tuttosport.com

