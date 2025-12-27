Calcio Parma-Fiorentina 1-0 decide Sørensen

Roma, 27 dic. (askanews) – Il Parma si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza contro la Fiorentina, imponendosi per 1-0 nella gara di apertura della 17ª giornata di Serie A 20252026, la prima dopo la pausa natalizia. Al Tardini la partita è subito intensa e fisica. Il primo tempo scorre su binari di grande equilibrio, con pochi spazi e un confronto molto combattuto che si chiude sullo 0-0 all’intervallo. La svolta arriva in avvio di ripresa: al 48? Oliver Sørensen trova il gol decisivo con un colpo di testa da fuori area, sfruttando l’assist di Pellegrino. La gara resta tesa fino alla fine, con un cartellino giallo per parte? prima a Corvi, poi a Pongracic? ma il Parma riesce a difendere il vantaggio e conquista tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Fiorentina, tifosi furiosi. Perde a Parma 1-0: "Presuntuosi dopo l'Udinese" - Decima sconfitta in campionato per la Viola, gli uomini di Vanoli battuti al Tardini: decide un gol di Sørensen in avvio di rirpesa ... msn.com