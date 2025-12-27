Calcio Parma-Fiorentina 1-0 decide Sørensen
Roma, 27 dic. (askanews) – Il Parma si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza contro la Fiorentina, imponendosi per 1-0 nella gara di apertura della 17ª giornata di Serie A 20252026, la prima dopo la pausa natalizia. Al Tardini la partita è subito intensa e fisica. Il primo tempo scorre su binari di grande equilibrio, con pochi spazi e un confronto molto combattuto che si chiude sullo 0-0 all’intervallo. La svolta arriva in avvio di ripresa: al 48? Oliver Sørensen trova il gol decisivo con un colpo di testa da fuori area, sfruttando l’assist di Pellegrino. La gara resta tesa fino alla fine, con un cartellino giallo per parte? prima a Corvi, poi a Pongracic? ma il Parma riesce a difendere il vantaggio e conquista tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Parma batte Fiorentina 1-0. Sorensen decide lo scontro salvezza
Leggi anche: Parma-Fiorentina 1-0, Sorensen decide lo scontro salvezza del Tardini
Parma-Fiorentina: convocati e probabili formazioni; Parma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Parma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, Parma – Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla.
Fiorentina, tifosi furiosi. Perde a Parma 1-0: "Presuntuosi dopo l'Udinese" - Decima sconfitta in campionato per la Viola, gli uomini di Vanoli battuti al Tardini: decide un gol di Sørensen in avvio di rirpesa ... msn.com
Parma-Fiorentina 1-0: decide Sorensen, gialloblù in crescita - Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: decisiva la rete di Sorensen a inizio ripresa. calciomagazine.net
Parma-Fiorentina 1-0, di nuovo notte fonda per i viola: decide il gol di Sorensen, Vanoli torna a rischio esonero - Dopo la brillante vittoria contro l'Udinese, la prima in campionato, non arriva nessuna svolta per la Fiorentina che cade al Tardini. msn.com
Parma Fiorentina 1-0: gol Sorensen, Viola da Serie B?
L'allenatore del Parma Calcio 1913 in conferenza stampa: "In queste due settimane abbiamo insistito sulla capacità di sbloccare le partite in certi contesti" - facebook.com facebook
#PLinforma Modifiche temporanee alla viabilità in occasione della partita di calcio "Parma 1913 - Fiorentina" che si disputerà sabato 27 dicembre alle ore 12.30 bit.ly/3YLYvsU x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.