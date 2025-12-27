Calcio Palladino | Dobbiamo sfatare il tabù Inter
Roma, 27 dic. (askanews) – “Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l’Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata in classifica” così l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino aprendo la conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter in programma domani. L’allenatore ha poi sottolineato l’importanza delle prossime gare contro Inter, Roma e Bologna per misurare il reale valore della squadra: “Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: L’Atalanta domani sera vuole sfatare il tabù Inter. Palladino: “Vogliamo provarci”
Leggi anche: Arriva l’Inter, Palladino: “Tabù da sfatare, voglio una bolgia allo stadio”
I bergamaschi non vincono in trasferta dal 21 settembre. L’Atalanta a Marassi con un’idea: Cominciare a risalire in classifica».
Calcio, Palladino: “Dobbiamo sfatare il tabù Inter” - Noi sappiamo che il trend contro l’Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere batt ... msn.com
Atalanta, Palladino: "Dobbiamo sfatare il tabù Inter" - Il tecnico della Dea in conferenza: "Vogliamo invertire il trend per dare una grande risposta ai tifosi: spero in una grande bolgia" ... msn.com
«L’Inter? I tabù sono fatti per essere sfatati». Palladino: il bello viene ora - «Bisognerà fare una partita perfetta, dobbiamo stare attenti». ecodibergamo.it
Calcio, Palladino: “Dobbiamo sfatare il tabù Inter” - facebook.com facebook
Atalanta-Cagliari, Palladino: "Vittoria voluta fortemente. Scamacca aveva 38 di febbre" #SkySport #AtalantaCagliari #Palladino #Scamacca #Atalanta #SerieA #SkySerieA sport.sky.it/calcio/serie-a… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.