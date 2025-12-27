Calcio Palladino | Dobbiamo sfatare il tabù Inter

Roma, 27 dic. (askanews) – “Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l’Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata in classifica” così l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino aprendo la conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter in programma domani. L’allenatore ha poi sottolineato l’importanza delle prossime gare contro Inter, Roma e Bologna per misurare il reale valore della squadra: “Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

