Calcio Non solo Sozza e Galimberti a Seregno premiati i migliori arbitri
Simone Sozza è solo la punta dell’iceberg della quarta sezione AIA della Lombardia per numeri. Non c’è solo l’internazionale che recentemente ha arbitrato Juventus-Roma nei ranghi degli arbitri seregnesi. La qualità a disposizione del presidente Stefano Annoni è elevatissima. Recentissima è stata la promozione nella massima categoria dell’assistente Stefano Galimberti. "Il 2025 è stato un anno bello, registriamo molteplici passaggi di categoria" ha detto Annoni alla cena durante la quale sono stati premiati quelli più meritevoli. A partire da quelli che si sono messi in luce nell’ambito dell’organo tecnico sezionale come Lorenzo Candelo, Samuele Sala, Salvatore Raffa, Federico Conserva, Matteo Molena e Riccardo Turati e l’osservatore arbitrale Simone Discianni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il “fischietto“ lombardo e Guida a confronto con i giovani colleghi. Sozza agli arbitri di Seregno: fermiamo i violenti
Leggi anche: Serie A: designati gli arbitri della 12ª giornata, Sozza dirige il derby Inter-Milan
Calcio. Non solo Sozza e Galimberti, a Seregno premiati i migliori arbitri.
Calcio. Non solo Sozza e Galimberti, a Seregno premiati i migliori arbitri - Simone Sozza è solo la punta dell’iceberg della quarta sezione AIA della Lombardia per numeri. sport.quotidiano.net
Sozza arbitra Inter-Milan, Napoli-Atalanta a Di Bello - Milan, big match della 12/a giornata di Serie A, in programma domenica prossima alle 20. ansa.it
Serie A: Sozza arbitra Inter-Milan, Napoli-Atalanta a Di Bello - Milan, big match della 12/a giornata di Serie A, in programma domenica prossima alle 20. ansa.it
Sabato Torino-Cagliari arbitrata da Doveri: al Var Baroni e Sozza L'AIA ha anticipato a oggi le direzioni arbitrali del prossimo del campionato di Serie A che inizierà il giorno dopo Santo Stefano Leggi la news completa su CalcioCasteddu.it - facebook.com facebook
#Sozza se la cava e sforna uno #JuveRoma senza polemiche La sfida dell'Allianz Stadium non ha episodi contestati. Il direttore di gara tiene il campo senza spezzettare troppo il gioco, ma non arbitra proprio all’inglese @gabrielefasan #ASRoma x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.