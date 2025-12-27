Simone Sozza è solo la punta dell’iceberg della quarta sezione AIA della Lombardia per numeri. Non c’è solo l’internazionale che recentemente ha arbitrato Juventus-Roma nei ranghi degli arbitri seregnesi. La qualità a disposizione del presidente Stefano Annoni è elevatissima. Recentissima è stata la promozione nella massima categoria dell’assistente Stefano Galimberti. "Il 2025 è stato un anno bello, registriamo molteplici passaggi di categoria" ha detto Annoni alla cena durante la quale sono stati premiati quelli più meritevoli. A partire da quelli che si sono messi in luce nell’ambito dell’organo tecnico sezionale come Lorenzo Candelo, Samuele Sala, Salvatore Raffa, Federico Conserva, Matteo Molena e Riccardo Turati e l’osservatore arbitrale Simone Discianni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio. Non solo Sozza e Galimberti, a Seregno premiati i migliori arbitri

