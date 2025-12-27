Calcio Estero live Sky e NOW 26 - 28 Dicembre 2025 - Premier League il ' weekend' del Boxing Day

Calcio internazionale, Natale di Premier League su Sky e NOW tra Boxing Day, grandi match e lo speciale di Paolo Di Canio. Un weekend natalizio di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW con la Premier League inglese e un nuovo appuntamento del Di Canio Premier Special. Da venerdì 26 e domenica 28 dicembre, in campo in Premier per la18ª giornata di campionato. Si parte venerdì sera alle 21 per l’unica partita del Boxing Day: Manchester United-Newcastle, live su Sky Sport Calcio. Sabato appuntamento con sette partite: alle 13.30 in scena Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 sarà la volta di Arsenal-Brighton (Sky Sport Uno), Liverpool-Wolverhampton (Sky Sport Calcio), Brentford-Bournemouth (Sky Sport Max), West Ham-Fulham (Sky Sport Mix) e Burnley-Everton (Sky Sport 251). 🔗 Leggi su Digital-news.it

