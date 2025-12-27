Calcio Allegri Leao non convocato Nkunku farà bene
Roma, 27 dic. (askanews) – “Quest’anno i tifosi sono sempre stati molto presenti e per noi è bellissimo. Domani però dovremo fare i tre punti contro l’Hellas che è una squadra scorbutica, tecnica e veloce. Dovremo essere ordinati e migliorare difensivamente” Parola di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di San Siro di domani contro il Verona. Sull’inserimento di Nkunku e Fullkrug, Allegri ha spiegato: “Nkunku deve ancora adattarsi al calcio italiano, ma sono fiducioso sulle sue qualità tecniche. Fullkrug è arrivato sorridente e volenteroso, lavora per essere a disposizione già da domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
