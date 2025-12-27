Roma, 27 dic. (askanews) – “Quest’anno i tifosi sono sempre stati molto presenti e per noi è bellissimo. Domani però dovremo fare i tre punti contro l’Hellas che è una squadra scorbutica, tecnica e veloce. Dovremo essere ordinati e migliorare difensivamente” Parola di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di San Siro di domani contro il Verona. Sull’inserimento di Nkunku e Fullkrug, Allegri ha spiegato: “Nkunku deve ancora adattarsi al calcio italiano, ma sono fiducioso sulle sue qualità tecniche. Fullkrug è arrivato sorridente e volenteroso, lavora per essere a disposizione già da domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Milan Verona, Allegri in conferenza stampa: «Non possiamo sbagliare. Nkunku sta bene, Leao non convocato. Su Fullkurg…»

Leggi anche: Allegri: «Il calcio si gioca, non si spiega. Subiamo troppi gol, Leao non convocato»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tegola Milan, Allegri annuncia il forfait di Leão; Milan, Allegri concede il Natale in famiglia: Leao verso una maglia da titolare con il Verona; Allegri: 'Fofana sarà a disposizione'; Milan, Leao non al 100% e a rischio panchina: le scelte di Allegri in attacco col Verona.

Calcio, Allegri “Leao non convocato, Nkunku farà bene” - Domani però dovremo fare i tre punti contro l’Hellas che è una squadra scorbutica, tecnica e ve ... msn.com