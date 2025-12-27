Calcio a 5 Chiusura dell’anno amara per la Timec e l’Atletico 2001

Le pratesi del campionato di serie C1 di calcio a cinque hanno chiuso l’andata con delle sconfitte, entrambe casalinghe. La Timec Prato è stata superata 5-6 dal Città di Massa, mentre l’Atletico 2001 ha perso 2-3 contro la Lucchese. La Timec ha girato la boa a quota 15 punti, in quart’ultima posizione, una soltanto sopra l’Atletico 2001, terzultimo con 10. A laurearsi campione d’inverno è stato il San Giovanni. Ora la pausa per le festività natalizie. Il campionato riprenderà il 9 gennaio con la prima di ritorno che prevede Atletico 2001-Remole e Timec-Monsummano. In serie C2 girone B il San Giusto ha vinto 5-4 sul campo del Casalguidi mentre l’Academy del Montebianco è stata battuta 8-3 dalla MD United. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

