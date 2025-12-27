Calcinacci crollano in via Toledo | due giovani turiste ferite nel cuore di Napoli
Paura in pieno centro a Napoli: colpite due giovani turiste. Momenti di panico nel pomeriggio di Santo Stefano a Napoli, dove due giovani turiste di 22 e 25 anni, provenienti dalla provincia di Roma, sono rimaste ferite a causa del distacco improvviso di calcinacci da un cornicione in via Toledo, una delle strade più affollate della città. Le due ragazze sono state colpite mentre camminavano tra la folla. Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Trasportate in ospedale, non sono gravi. Le due giovani sono state accompagnate all’ospedale Pellegrini: la 22enne ha riportato una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto ed è stata sottoposta a TAC per precauzione;. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
