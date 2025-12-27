Calciatore di 18 anni accoltellato mentre passeggia con gli amici | è grave Forse una spedizione punitiva
Sono gravi le condizioni di Bruno Petrone, calciatore di 18 anni accoltellato venerdì sera mentre si trovava con degli amici in via Bisignano a Napoli, nel quartiere Chiaia. Secondo. 🔗 Leggi su Leggo.it
