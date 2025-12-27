Calci pugni e telefono rubato | arrestati tre uomini per rapina aggravata

Lo hanno accerchiato, in tre contro uno. Lo hanno preso a calci e pugni e poi gli hanno rubato il cellulare. È successo a Santo Stefano, in pieno giorno, in viale Romagna (zona Città Studi).Alla fermata del busVittima un uomo del 1985, cittadino del Bangladesh. Intorno alle 13:30 del 26 dicembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Calci, pugni e telefono rubato: arrestati tre uomini per rapina aggravata Leggi anche: Milano, rapina a minorenne con calci e pugni: arrestati due egiziani Leggi anche: Napoli, rapina in autogrill e inseguimento in A16: arrestati tre uomini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Furto alla Conad: in manette un 22enne. Ridotto in coma per aver rubato un telefonino - Ridotto in coma per aver rubato un telefonino L'episodio in zona Centrale a Milano: un giovane, non ancora identificato, colpito con pugni e calci in faccia per un presunto furto da un 19enne di ... rainews.it Preso a calci e pugni in centro a Bologna: “Nessun passante mi ha aiutato” - Aggredito a metà pomeriggio in via Irnerio: “Quel giovane mi ha colpito senza motivo. msn.com

