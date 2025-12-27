Calamaro gigante il primo filmato al mondo che ne conferma l' esistenza

Quest’anno il calamaro gigante, Mesonychoteuthis hamiltoni, è stato osservato dal vivo per la prima volta. L’animale – che può raggiungere i sette metri di lunghezza e pesare fino a 500 chili – è stato avvistato e ripreso nel suo habitat naturale, nel marzo 2025, nei mari delle South Sandwich Islands, arcipelago disabitato situato nell’Oceano Atlantico meridionale. Un sommergibile high-tech dello Schmidt Ocean Institute (ROV SuBastian) è stato capace di filmarlo negli abissi. Un’impresa colossale dato che “sono molto difficili da vedere” considerati “i loro corpi trasparenti”, ha affermato la dottoressa Kat Bolstad, una esperta consultata dal team per verificare il filmato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calamaro gigante, il primo filmato al mondo che ne conferma l'esistenza Leggi anche: Il Calamaro Gigante al Lirico Gaber Leggi anche: Nazionale e Lirico Gaber. Flashdance e Il calamaro gigante La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno al Teatro Fellini. Aperitivo, musica dal vivo. E il film di Checco Zalone. Calamaro gigante avvistato nelle South Sandwich Islands, ecco il primo filmato al mondo che ne conferma l'esistenza - (LaPresse) Quest'anno il calamaro gigante, Mesonychoteuthis hamiltoni, è stato osservato dal vivo per la prima volta. msn.com

Filmato per la prima volta in 100 anni un calamaro colossale (vivo): può misurare 7 metri e pesare 500 chili - Per la prima volta, un (baby) calamaro colossale, uno degli abitanti più misteriosi e sfuggenti degli abissi oceanici, è stato ripreso mentre nuotava nel suo habitat naturale. ilmessaggero.it

Abissi e misteri, filmato per la prima volta un esemplare di calamaro colossale: è un cucciolo - Può raggiungere i sette metri di lunghezza e i 500 chili di peso: si tratta del calamaro colossale degli abissi, filmato per la prima volta dall’uomo. unionesarda.it

Angela Finocchiaro alla ricerca del “Calamaro gigante” C’è sempre molto traffico sull’A1 - così come sulle tangenziali di ogni luogo italiano - e Angela Finocchiaro rimane imbottigliata nel caotico traffico giornaliero. Si sta recando a una cena tra colleghi assicu - facebook.com facebook

Fino al 4 gennaio al @TeatroGaber di Milano va in scena Il Calamaro Gigante, dal romanzo omonino di Fabio Genovesi. Lo spettacolo riesce a incantare soprattutto i più giovani, che vi trovano messaggi nuovi, positivi, profondamente incoraggianti. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.