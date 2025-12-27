Cagliari corsaro a Torino | rimonta granata Pisacane si prende tre punti pesantissimi
Il Cagliari espugna il campo del Torino con una rimonta di carattere e qualità, portando a casa tre punti che pesano nella corsa salvezza. All’Olimpico Grande Torino finisce 2-1 per i sardi, capaci di ribaltare una partita che sembrava indirizzata verso i padroni di casa. La gara si mette subito sui binari giusti per il Toro, che al 28’ trova il vantaggio con Nikola Vlasic, ancora una volta il più ispirato dei suoi. Il controllo granata, però, dura fino all’intervallo: allo scadere del primo tempo arriva la doccia fredda, con Matteo Prati che, lasciato colpevolmente solo in area, insacca da pochi passi il gol dell’1-1. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Atalanta Cagliari, Pisacane: «La vittoria contro la Roma ci ha dato tre punti fondamentali. Su Folorunsho dico una cosa»
Leggi anche: Di Francesco al termine di Lecce Torino: «Coraggio, entusiasmo e tre punti pesantissimi. Lecce sempre più padrone del proprio gioco. Rigore? Ho pregato»
Torino-Cagliari 1-2: rimonta rossoblù, decide Kilicsoy - Cagliari di sabato 27 dicembre 2025: Vlasic illude i granata, Prati pareggia, Kilicsoy firma il sorpasso ... calciomagazine.net
Torino-Cagliari 1-2, i sardi vincono in rimonta all'Olimpico Grande Torino - Il Cagliari ha espugnato lo stadio Olimpico Grande Torino nel corso della 17^ giornata di Serie A. msn.com
Cagliari, colpo a Torino: vince 2-1 grazie a Kilicsoy - Al 7’ il Cagliari riparte veloce con Idrissi: Alberto Paleari esce al limite e para il tocco dell’avversario, che poi cade. corrieredellosport.it
Toro corsaro a Reggio Emilia Guarda il dietro le quinte della vittoria di ieri sul nostro canale YouTube youtu.be/fRyG6phE5dk - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.