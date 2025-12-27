Cagliari corsaro a Torino | rimonta granata Pisacane si prende tre punti pesantissimi
Il Cagliari si impone a Torino con una rimonta decisa, ottenendo tre punti importanti nella lotta per la salvezza. La partita, caratterizzata da determinazione e solidità, vede i sardi ribaltare il risultato e portare a casa un risultato fondamentale in trasferta.
Il Cagliari espugna il campo del Torino con una rimonta di carattere e qualità, portando a casa tre punti che pesano nella corsa salvezza. All’Olimpico Grande Torino finisce 2-1 per i sardi, capaci di ribaltare una partita che sembrava indirizzata verso i padroni di casa. La gara si mette subito sui binari giusti per il Toro, che al 28’ trova il vantaggio con Nikola Vlasic, ancora una volta il più ispirato dei suoi. Il controllo granata, però, dura fino all’intervallo: allo scadere del primo tempo arriva la doccia fredda, con Matteo Prati che, lasciato colpevolmente solo in area, insacca da pochi passi il gol dell’1-1. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
