CFiorentino dopo il Presepe Vivente ora l’attenzione è per la festa di Capodanno in Piazza del Municipio

Arezzo, 27 dicembre 2025 – Dopo il Presepe Vivente di Castiglion Fiorentino, ammirato da migliaia di persone, ora l'attenzione è per la festa di Capodanno in Piazza del Municipio. Domenica 28 rinnovo del Consiglio direttivo della Pro Loco. Archiviata e con successo la seconda uscita del Presepe Vivente che ha richiamato migliaia di persone, ora la Pro Loco si appresta a vivere domenica 28 dicembre, il rinnovo del Consiglio Direttivo nel giorno dell'ultima edizione dell'anno della "Mostra Scambio". "Tutto il Consiglio direttivo" – fa sapere il presidente della Pro Loco, Paolo Faralli – "si ripresenta a questa nuova consultazione.

