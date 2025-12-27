CContiAnm | Riforma è passo indietro
19.00 "Oggi si scrive una pagina buia per tutti i cittadini". Così l'Associazione magistrati della Corte dei Conti commenta l'approvazione definitiva della riforma da parte del Senato. "Si tratta di una scelta che segna un passo indietro nella tutela dei bilanci pubblici e inaugura una fase in cui il principio di responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini risulta sensibilmente indebolito", prosegue la nota dei magistrati della Corte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Medicina, Bernini disposta a modificare la riforma del semestre aperto. Ma nessun passo indietro sui test di ingresso
Leggi anche: Anm a lezione da Ranucci: "No alla riforma e alle correnti"
Riforma Roma Capitale, Gasparri: adozione testo base è passo significativo per riconoscimento ruolo della città - Il 22 ottobre di quest’anno la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato il testo base del ddl sulla riforma costituzionale di Roma Capitale. blitzquotidiano.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.