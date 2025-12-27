Buongiorno e Gutierrez potrebbero essere le novità del Napoli a Cremona

Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive della possibile formazione del Napoli domani a Cremona. Le novità di formazione rispetto alla Supercoppa potrebbero essere rappresentate da Buongiorno (che è stato temporaneamente scalzato da Juan Jesus ) e da Gutierrez. Scrive Repubblica Napoli: Si va verso la conferma del blocco che ha battuto il Bologna in finale, ma qualche novità potrebbe esserci. In difesa è forte la candidatura di Buongiorno in difesa: l’ex granata è stato escluso dalla formazione titolare nelle due gare di Supercoppa perché era reduce da prestazioni negative contro Benfica e Udinese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

