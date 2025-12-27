Bulgaria nell’euro dal 2026 | la moneta unica arriva nel Paese Ecco cosa succederà

La Bulgaria diventerà il ventunesimo membro dell’Eurozona da gennaio 2026. Un traguardo atteso da quasi vent’anni, ma che arriva per 6,4 milioni di abitanti in un momento delicato: proteste di massa, dimissioni del primo ministro, corruzione percepita come endemica e un’economia che resta la più fragile dell’Unione europea. Cosa cambia davvero con l’euro in Bulgaria e cosa succederà nei prossimi mesi? Eurozona: la Bulgaria adotta l’euro dal 2026. L’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona non è una sorpresa improvvisa, ma il punto di arrivo di un percorso avviato nel 2007, quando il Paese entrò nell’Unione europea impegnandosi anche ad adottare la moneta unica. 🔗 Leggi su Panorama.it

