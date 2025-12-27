No, non chiamatelo un sognatore, perché Nicolò Bulega (pilota Aruba in sella a Ducati) quando parla del suo futuro, lo fa con il sorriso e la motivazione di chi la sa lunga. Di chi, insomma, ha idee chiare e ambizioni importanti. Da numero uno. Così, la rilettura della stagione 2025 nel corso di ‘Campioni in festa’, il brindisi di fine anno in casa Ducati, diventa per lui e per il team Aruba, un trampolino che salta bene fra le prospettive del Mondiale Superbike e l’orizzonte della MotoGp. Bulega, però deve essere sincero, quanto le brucia che il titolo 2025 l’abbia portato a casa Toprak? "La mia è stata comunque un’annata molto buona, con belle gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bulega: "Il titolo 2026 poi il salto in MotoGp"

Leggi anche: Superbike. Aria di ‘resa condizionata’ per Nicolò Bulega. Il titolo 2025 è quasi sfumato, ma quello 2026 è promesso

Leggi anche: MotoGP: Bulega si avvicina alla MotoGP? L’emiliano a Jerez per i test, debutto vicino?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bulega: Il titolo 2026 poi il salto in MotoGp.

Bulega: "Il titolo 2026 poi il salto in MotoGp" - L’alfiere del team Aruba e collaudatore Ducati nella classe regina: "Mondiale sfiorato, ora voglio portarlo a casa: non ripeterò i miei errori" ... sport.quotidiano.net