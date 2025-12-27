Buen Camino il film di Checco Zalone da record | oltre 13,5 milioni in due giorni

Roma, 27 dicembre 2025 – Il successo de Buen Camino non conosce soste e dopo il debutto record nel giorno di Natale travolge anche il botteghino di Santo Stefano, facendo segnare numeri da capogiro e riscrivendo le statistiche del cinema italiano. Il 26 dicembre il film di Checco Zalone ha incassato altri 7.918.273 euro, come comunicato da Cinetel sui social. Un risultato che, sommato ai 5.614.751 euro raccolti il giorno di Natale, porta l’incasso complessivo a oltre 13,5 milioni di euro in appena due giorni. Ancora più impressionante il dato delle presenze. Se il 25 dicembre erano stati circa 680. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Checco Zalone, incassi da record per Buen Camino: 5,6 milioni al debutto Leggi anche: Checco Zalone, incassi da record per "Buen Camino": 6 milioni in un solo giorno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Buen Camino è il film che sancisce la normalizzazione di Checco Zalone; Buen Camino, la recensione del film: Checco Zalone tra padri, figlie e satira; “Buen camino”, il nuovo film di Checco Zalone, ha incassato oltre 5,6 milioni di euro nel primo giorno di programmazione; Checco Zalone a Natale sul «Buen camino» dello sbanca-botteghino. Checco Zalone da record: quanto ha incassato con “Buen Camino”, svelata la cifra del debutto - Il nuovo film di Checco Zalone, "Buen Camino", debutta al cinema con un successo da record: ecco quanto ha incassato. donnaglamour.it

Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere - Trama, recensioni, reazioni e perché è il film più discusso del 2025. urbanpost.it

“Buen camino”, il nuovo film di Checco Zalone, ha incassato oltre 5,6 milioni di euro nel primo giorno di programmazione - Il 25 dicembre è uscito Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante: nel suo primo giorno di programmazione è stato visto da 680mila persone e ha incassato oltre 5,6 milio ... ilpost.it

BUEN CAMINO: Torna CHECCO ZALONE - COMMENTO del TRAILER

IL NUOVO FILM DI CHECCO ZALONE: PERCHE’ MI E’ PIACIUTO “Buen Camino” è un film leggero, creato per divertire assecondando la capacità che ha Checco Zalone di portare in scena personaggi improbabili che incarnano le fragilità e le contraddizioni - facebook.com facebook

“Buen Camino”, esordio da record per il film di Checco Zalone: quasi 6 milioni di incassi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.