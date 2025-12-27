Buen Camino il film di Checco Zalone da record | oltre 13,5 milioni in due giorni

Roma, 27 dicembre 2025 – Il successo de Buen Camino non conosce soste e dopo il debutto record nel giorno di Natale travolge anche il botteghino di Santo Stefano, facendo segnare numeri da capogiro e riscrivendo le statistiche del cinema italiano. Il 26 dicembre il film di Checco Zalone ha incassato altri 7.918.273 euro, come comunicato da Cinetel sui social. Un risultato che, sommato ai 5.614.751 euro raccolti il giorno di Natale, porta l’incasso complessivo a oltre 13,5 milioni di euro in appena due giorni. Ancora più impressionante il dato delle presenze. Se il 25 dicembre erano stati circa 680. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

