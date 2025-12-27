Buen Camino di Zalone sbanca Santo Stefano | incasso record superiore a Natale quasi 14 milioni in due giorni
Il successo di Checco Zalone al cinema continua senza sosta. Dopo l’exploit del giorno di Natale con 5,6 milioni di euro, Buen Camino fa ancora meglio il 26 dicembre, incassando 7,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Buen Camino, il film di Checco Zalone da record: oltre 13,5 milioni in due giorni
Leggi anche: Zalone domina il botteghino: altri 8 milioni a Santo Stefano e ‘Buen Camino’ supera i 13,5 milioni
Checco Zalone a Natale sul «Buen camino» dello sbanca-botteghino; Checco Zalone sbanca al cinema: Buen Camino subito da record con 5,6 milioni di incassi. Un Natale così mancava da 14 anni; Buen Camino di Checco Zalone sbanca al botteghino: 5,6 milioni di biglietti il primo giorno; Checco Zalone sbanca il botteghino: esordio da 5,6 milioni di incassi in un solo giorno.
Checco Zalone, altri 8 milioni a Santo Stefano, Buen camino oltre i 13,5 milioni - Il 'Buen Camino' di Checco Zalone sbanca il botteghino anche a Santo Stefano, facendo registrare numeri da capogiro, anche rispetto al record storico dell'esordio nel giorno di Natale. msn.com
Buen Camino sbanca il box office: Checco Zalone riporta il cinema italiano ai livelli del 2011 - Buen Camino domina il box office di Natale con 5,6 milioni di euro e il 78,8% del mercato. rumors.it
Checco Zalone sbanca il botteghino: esordio da 5,6 milioni di incassi in un solo giorno - Più indietro infine il film d'esordio diretto da Nunziante, con Checco Zalone protagonista, Cado dalle nubi (2009) aveva incassato 14 milioni 730mila euro. ansa.it
CLAMOROSO CHECCO ZALONE! Nella sola giornata di Santo Stefano Buen Camino incassa altri 7,9 milioni di euro portando il totale a 13,7 milioni (in appena 48 ore). Checco batte persino Avatar 3, “fermo” a 12,2 milioni di euro. #checcozalone #fblifestyle - facebook.com facebook
“Buen Camino”, esordio da record per il film di Checco Zalone: quasi 6 milioni di incassi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.