Brutta caduta per Paula Motlzan durante la Coppa del mondo di sci | l'americana finisce faccia a terra
Paula Moltzan spaventa tutta durante la Coppa del Mondo di sci. La statunitense cade a terra finendo con la faccia sulla neve. Fortunatamente per lei solo tanta paura ma nessuna conseguenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sara Allemand debutta in Coppa del Mondo, brutta caduta nella discesa di St. Moritz: cos’è successo all’azzurra
Leggi anche: Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wis?a 2025. Terra di opportunità, qui può vincere chiunque!
Brutta caduta per Paula Motlzan durante la Coppa del mondo di sci: l’americana finisce faccia a terra - Paula Moltzan spaventa tutta durante la Coppa del Mondo di sci. fanpage.it
Volo clamoroso di Paula Moltzan: 360° e faccia nella neve, poi si rialza. Rivivi la caduta durante il gigante - Paula Moltzan si stava giocando il primo posto provvisorio, quando prende il volo dopo una curva e compie un clamoroso 360, atterrando di testa e finendo poi con la faccia nella neve. eurosport.it
U19 silver, brutta caduta nel derby contro la Libertas Leggi l'articolo sul sito https://www.basketballclublucca.com/news/521953250822/u19-silver-brutta-caduta-nel-derby-contro-la-libertas - facebook.com facebook
Brutta caduta da cavallo: donna portata d'urgenza all'ospedale Civile x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.