Bruno Petrone accoltellato a Napoli si consegnano un 15enne e un 17enne | svolta sul ferimento del 18enne
Svolta nell'inchiesta del ferimento del baby calciatore, Bruno Petrone, a Chiaia. Pochi minuti fa, oggi sabato pomeriggio, un 15enne si è consegnato ai carabinieri, era. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Baby calciatore accoltellato a Napoli, si costituiscono un 15enne e un 17enne. Chi è Bruno Petrone: «È grave» - Svolta nell'inchiesta sul ferimento del baby calciatore Bruno Petrone nel quartiere Chiaia a Napoli: sabato pomeriggio un 15enne si è consegnato ai carabinieri ammettendo di ... leggo.it
Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne - Pochi minuti fa, oggi sabato pomeriggio, un 15enne si è consegnato ai carabinieri, era accompagnato da un avvocato ... msn.com
Napoli, calciatore dilettante di 18 anni accoltellato nella strada della movida. Ipotesi spedizione punitiva - Bruno Petrone stava passeggiando con alcuni amici quando sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sferrato due fendenti. quotidiano.net
