Bruno Petrone accoltellato a Napoli si consegnano un 15enne e un 17enne | svolta sul ferimento del 18enne

Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne - Pochi minuti fa, oggi sabato pomeriggio, un 15enne si è consegnato ai carabinieri, era accompagnato da un avvocato ... msn.com

Napoli, calciatore dilettante di 18 anni accoltellato nella strada della movida. Ipotesi spedizione punitiva - Bruno Petrone stava passeggiando con alcuni amici quando sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sferrato due fendenti. quotidiano.net

Napoli, calciatore 18enne accoltellato a Chiaia: Bruno Petrone forse vittima di una spedizione punitiva - facebook.com facebook

L’Angri dice no alla violenza e si stringe attorno a Bruno Petrone @ilnapolionline x.com

