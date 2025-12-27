L’innovazione italiana perde colpi, e il motore dei brevetti arranca. Nel 2024 le domande di brevetto europeo presentate da titolari italiani scendono a 4.612, 168 in meno rispetto all'anno precedente (-3,5%). Non si tratta di un crollo verticale, ma di una preoccupante frenata in un momento in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Brevetti in crisi, l'Italia perde terreno e l'Umbria frena bruscamente (-26,7%)

Leggi anche: Lazio Cremonese 0-0: Sarri frena in casa e perde terreno dalla Juventus. Se i bianconeri battono la Roma… La situazione aggiornata

Leggi anche: Bergomi sulla NAzionale: «Italia, la sfida con l’Estonia è difficile, ma la Norvegia non perde terreno»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brevetti, l'Italia resta in ritardo su digitale, biotech e Ia - L'Italia dei brevetti mantiene una solida presenza nei settori tradizionali come quelli della meccanica e dei trasporti, ma resta pesantemente in ritardo nelle tecnologie emergenti, dal digitale al ... ansa.it

Brevetti. Boggetti (Confindustria dispositivi medici): “Il Governo candidi l’Italia a sede del Tribunale unificato dei brevetti” - In una lettera al premier , Bogetti ricorda che “l’Italia è quinta in Europa per numero di brevetti nel settore dei dispositivi medici e ha un ottimo tasso di approvazione, spesso superiore alla media ... quotidianosanita.it

Dodici ex dipendenti hanno trasformato una crisi in opportunità, fondando una cooperativa che unisce arte, territorio e innovazione. Oggi CERAMICHE NOI, guidata da lorenzo giornelli, triplica il fatturato, esporta il 90% della produzione e porta l’eccellenza cer - facebook.com facebook