Brescia, 27 dicembre 2025 – Due sciatori sono stati coinvolti in un incidente questa mattina sulla pista Persek1 del comprensorio Maniva Ski, nel Bresciano. In particolare, uno dei due sciatori è rimasto illeso, mentre l'altro, un 57enne, è violentemente caduto a bordo pista, perdendo conoscenza. Immobilizzato, l'uomo è stato dapprima trasportato presso l'infermeria del comprensorio Maniva Ski e successivamente, mediante elisoccorso, presso gli Spedali Civili di Brescia. Il 57enne non versa in pericolo di vita. Sul posto i miliari sciatori della stazione carabinieri di Bagolino (Bs) che hanno eseguito un intervento di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, incidente tra sciatori, grave un 57enne sul comprensorio Maniva Ski

Leggi anche: Salento: incidente sul lavoro, ferito 57enne Stamattina

Leggi anche: Incidente a Cambiano vicino Torino, violento scontro tra auto e moto: morto motociclista 57enne

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Volo di 10 metri dalla seggiovia, ancora grave il 32enne coinvolto nell'incidente; Mamma schiacciata dal cavallo imbizzarrito, Jessica Caratti morta dopo due giorni di agonia; Gravissimo incidente a Montichiari: ragazza in condizioni critiche.

Brescia, incidente tra sciatori, grave un 57enne sul comprensorio Maniva Ski - Brescia, 27 dicembre 2025 – Due sciatori sono stati coinvolti in un incidente questa mattina sulla pista Persek1 del comprensorio Maniva Ski, nel Bresciano. ilgiorno.it