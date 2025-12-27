Brecciarola nonostante la pioggia si accende il presepe vivente di suor Vera | Un messaggio di pace FOTO

Nemmeno il maltempo ha fermato ieri pomeriggio a Brecciarola la magia del presepe vivente ideato da suor Vera D’Agostino, giunto quest’anno alla 33esima edizione. La sacra rappresentazione, curata dalla Fondazione Figlie dell’amore di Gesù e Maria, ha illuminato la collina del Bivio Brecciarola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

