Breccia rapina nella notte di Natale | aggressione e minacce con le pistole a un gruppo di amici
Una notte di Natale che si è trasformata in paura, tra botte, minacce e una fuga nel buio. A Breccia, nella zona sud di Como, un gruppo di cinque amici sarebbe stato avvicinato da due giovani e rapinato dopo essere stato intimidito con delle pistole. La notizia è riportata dal quotidiano La. 🔗 Leggi su Quicomo.it
