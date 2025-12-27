Brachi Testing Filati Omega e Luilor Stefanino d’oro | ecco i vincitori

Brachi Testing Services, Filati Omega e Luilor sono le aziende vincitrici della XVI edizione Premio Santo Stefano. Come da tradizione, l’annuncio è stato dato dal vescovo Giovanni Nerbini in cattedrale, al termine del solenne pontificale, celebrato nel giorno del patrono Santo Stefano. "Alle aziende vincitrici vanno i nostri sentiti ringraziamenti per aver saputo portare avanti con successo i valori fondanti del premio: scienza, coscienza e innovazione – ha detto Nerbini –. Applaudiamo e ricordiamo anche quanti, a denti stretti e con mille difficoltà, tirano avanti per non chiudere la propria azienda, ricordiamoli nella preghiera affinché possano riprendere con rinnovato entusiasmo il loro impegno professionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

