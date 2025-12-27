Boxing Day con una sola partita | perché la Premier League era scarna nel giorno di festa e la vittoria dello United

27 dic 2025

In Italia la festività che segue il Natale è nota con il nome di Santo Stefano, il primo martire cristiano. Nel mondo anglosassone, invece, il 26 dicembre è conosciuto come il Boxing Day, giornata storicamente dedicata al regalare doni ai membri meno fortunati della società. Dal 1888 la Premier League è abituata a offrire un’abbuffata totale di calcio al proprio pubblico, ma oggi la tradizione si è nei fatti spezzata (se si toglie quanto successe nel 1982). Si è disputato un solo incontro, a causa di una serie di accordi televisivi, di una giornata di campionato spalmata anche nel fine settimana e del turno infrasettimanale di Capodanno. 🔗 Leggi su Oasport.it

