Boxing Day con una sola partita | perché la Premier League era scarna nel giorno di festa e la vittoria dello United
In Italia la festività che segue il Natale è nota con il nome di Santo Stefano, il primo martire cristiano. Nel mondo anglosassone, invece, il 26 dicembre è conosciuto come il Boxing Day, giornata storicamente dedicata al regalare doni ai membri meno fortunati della società. Dal 1888 la Premier League è abituata a offrire un’abbuffata totale di calcio al proprio pubblico, ma oggi la tradizione si è nei fatti spezzata (se si toglie quanto successe nel 1982). Si è disputato un solo incontro, a causa di una serie di accordi televisivi, di una giornata di campionato spalmata anche nel fine settimana e del turno infrasettimanale di Capodanno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Perché oggi si gioca soltanto una partita di Premier League nel Boxing Day
Leggi anche: Premier senza Boxing Day: perché oggi in Inghilterra si gioca una sola partita
Boxing Day, solo una partita in Premier League? La rivolta di tifosi e politici; Premier League, oggi niente Boxing Day: ecco perché; Premier: 'Boxing day' mai così scarno, i tifosi protestano; Ma quali feste? Si giocano 3 turni in 13 giorni: l'ultima volta era successo 70 anni fa.
Boxing Day con una sola partita: perché la Premier League era scarna nel giorno di festa e la vittoria dello United - In Italia la festività che segue il Natale è nota con il nome di Santo Stefano, il primo martire cristiano. oasport.it
Boxing Day, solo una partita in Premier League? La rivolta di tifosi e politici - Newcastle è l'unica partita del 26 dicembre, solo nel 1982 c'era stato un calendario così scarno: alle polemiche e alle interpellanze parlamentari la Premier League risponde: troppi ... msn.com
Premier League, una sola partita nel Boxing Day: i tifosi protestano - La tradizione del Boxing Day è una delle più antiche e radicate nel calcio inglese ed era inevitabile che avrebbe sollevato reazioni la scelta della Premier League di far disputare una sola partita, ... msn.com
In #PremierLeague oggi #BoxingDay con una sola partita: Manchester United-Newcastle. Questo perché se avessero giocato tutte (o quasi tutte oggi) sabato e domenica non ci sarebbero state partite. Un Boxing Day così povero di partite non capitava dal 198 x.com
Niente Boxing Day in Italia, ma che tour de force dopo Natale: si giocano 30 partite in 13 giorni La Premier League inglese riduce a una sola partita la tradizionale abbuffata di calcio del Boxing Day, nel giorno di Santo Stefano, anche se poi riprenderà a - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.