Tre punti sono il regalo che Rana Verona si è conquistata nel giorno di Santo Stefano, arrivati al termine della sfida interna contro la Yuasa Battery Grottazzolina, fanalino di coda della classifica, superata per 3-0 tra le mura amiche. La squadra di coach Soli ha superato le difficoltà iniziali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Bottino pieno a Santo Stefano per Rana Verona: battuta in casa Grottazzolina

Leggi anche: Vittoria schiacciante per Rana Verona, Cisterna battuta 3-0

Leggi anche: Rana Verona supera Grottazzolina e fa due su due in campionato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A SANTO STEFANO TUTTI A VIADANA! E’PIU’ – CONCOREZZO ALLE 18.30; Volley Serie A2 femminile – Casalmaggiore in campo a Santo Stefano col Concorezzo; Santo Stefano sotto rete per le ragazze dell'Eurotek Laica UYBA che affrontano la Reale Mutua Fenera Chieri; Volley, Modena travolge Cuneo (3 a 0).

VITTORIA IMPORTANTE 3 punti pesanti in trasferta per la Serie C! Non è stata una passeggiata, ma le nostre ragazze tornano a casa con il bottino pieno! Contro la Futura Volley finisce 0-3, al termine di una gara vietata ai deboli di cuore: 1° Set: 25-27 - facebook.com facebook