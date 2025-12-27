Botti l' appello degli animalisti ai genovesi | Sparate solo i tappi dello spumante
Le associazioni Gaia Animali e Ambiente, Lav, Una-Uomo natura animali e Animalisti Genovesi, dopo la sospensione cautelare dell’ordinanza comunale che vietava i ‘botti’ da parte del Tar Liguria, hanno lanciato un appello ai cittadini genovesi."Fate una scelta di civiltà e rispetto verso voi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
