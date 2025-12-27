Botti di Capodanno l' appello di Codacons | Ordinanze per evitare feriti incendi e animali sotto choc

"Vengano adottate misure concrete contro l'uso indiscriminato di botti e fuochi d'artificio in occasione del Capodanno". A lanciare questo appello è Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale del Codacons. L'associazione chiede ai sindaci di tutta Italia l'emanazione di ordinanze efficaci.

"A capodanno non usate i botti", l'appello del Comune: "Danni a persone, animali e ambiente: rinunciare gesto doveroso e di sensibilità" - Come ogni anno, con l'avvicinarsi del capodanno torna a ripresentarsi il "problema" dei "botti" che, è risaputo, oltre a far aumentare il rischio di infortuni, hanno un impatto negativo su più f ... ildolomiti.it

L’appello del garante degli animali di Bergamo: «A Capodanno non festeggiamo coi botti» - «Lancio l’accorato appello a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con canti di gioia, non sparando botti». ecodibergamo.it

Capodanno simboleggia una nuova vita, quindi perché distruggere quella degli altri Con i botti, Capodanno è un cane che cerca riparo, un gatto che scappa, un cuore che batte troppo forte, un ucc - facebook.com facebook

Verso Capodanno, ecco come proteggere gli animali da botti e fuochi d'artificio x.com

