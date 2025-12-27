Botti di Capodanno l' appello di Codacons | Ordinanze per evitare feriti incendi e animali sotto choc

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vengano adottate misure concrete contro l’uso indiscriminato di botti e fuochi d’artificio in occasione del Capodanno”. A lanciare questo appello è Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale del Codacons. L’associazione chiede ai sindaci di tutta Italia l’emanazione di ordinanze efficaci. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

botti di capodanno l appello di codacons ordinanze per evitare feriti incendi e animali sotto choc

© Agrigentonotizie.it - Botti di Capodanno, l'appello di Codacons: "Ordinanze per evitare feriti, incendi e animali sotto choc"

Leggi anche: L’appello del garante degli animali di Bergamo: «A Capodanno non festeggiamo coi botti»

Leggi anche: Capodanno senza botti: l’appello del WWF per salvare animali e ambiente

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Botti di Natale e Capodanno: Codacons chiede ordinanze; Appello del WWF: stop ai botti di Capodanno; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: «CAPODANNO SENZA BOTTI: L’APPELLO DEL WWF IN ALTO ADIGE.

botti capodanno appello codaconsL'appello del Codacons: "Vengano adottate misure concrete contro l’uso indiscriminato di botti e fuochi d’artificio a Capodanno" - "I botti non sono una tradizione innocua: mettono a rischio la sicurezza delle persone, danneggiano l’ambiente, compromettono la qualità dell’aria e provocano gravi sofferenze agli animali" ... targatocn.it

botti capodanno appello codacons"A capodanno non usate i botti", l'appello del Comune: "Danni a persone, animali e ambiente: rinunciare gesto doveroso e di sensibilità" - Come ogni anno, con l'avvicinarsi del capodanno torna a ripresentarsi il "problema" dei "botti" che, è risaputo, oltre a far aumentare il rischio di infortuni, hanno un impatto negativo su più f ... ildolomiti.it

botti capodanno appello codaconsL’appello del garante degli animali di Bergamo: «A Capodanno non festeggiamo coi botti» - «Lancio l’accorato appello a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con canti di gioia, non sparando botti». ecodibergamo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.