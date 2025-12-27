Boston non si ferma Detroit cade nel finale | notte NBA tra certezze e sorprese
Celtics corsari a Indiana, Utah beffa i Pistons allo scadere: nove partite e tanti protagonisti nella notte NBA Notte intensa in NBA, con nove gare di regular season che hanno offerto spettacolo, conferme e colpi a sorpresa. A prendersi la scena sono ancora i Boston Celtics, mentre Detroit si ferma sul più bello. Successi importanti . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Minnesota ferma Oklahoma City, Boston supera Miami: notte Nba ricca di sorprese
Leggi anche: NBA, rimonta e sorprese: Boston blocca la marcia di Detroit, i Thunder scrivono il decimo atto
Boston non si ferma, Detroit cade nel finale: notte NBA tra certezze e sorprese - Celtics corsari a Indiana, Utah beffa i Pistons allo scadere: nove partite e tanti protagonisti nella notte NBA Notte intensa in NBA , con nove gare di regular ... sportface.it
NBA, Detroit a un passo dalla storia: Cunningham sbaglia dalla lunetta, vince Boston - Incredibile finale di partita a Boston, dove i Pistons inseguono la 14^ vittoria consecutiva, che sarebbe il record assoluto nella storia della franchigia. sport.sky.it
Detroit, che tonfo con Utah. I Clippers travolgono Portland. Risveglio Miami, Boston super - Dopo lo spettacolo di Natale, l’Nba torna subito in campo con nove partite: diverse le sorprese della nottata, con Detroit che cade contro i Jazz e i Clippers che travolgono Portland. msn.com
Minnesota ferma OKC nella notte Nba, Boston vince su Miami ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Oklahoma cade in trasferta contro Minnesota: 112-107 per i Timberwolves, che infliggono ai Thunder la terza sconfitta stagionale, dopo q - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.