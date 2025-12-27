Boston non si ferma Detroit cade nel finale | notte NBA tra certezze e sorprese

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Celtics corsari a Indiana, Utah beffa i Pistons allo scadere: nove partite e tanti protagonisti nella notte NBA Notte intensa in NBA, con nove gare di regular season che hanno offerto spettacolo, conferme e colpi a sorpresa. A prendersi la scena sono ancora i Boston Celtics, mentre Detroit si ferma sul più bello. Successi importanti . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Minnesota ferma Oklahoma City, Boston supera Miami: notte Nba ricca di sorprese

Leggi anche: NBA, rimonta e sorprese: Boston blocca la marcia di Detroit, i Thunder scrivono il decimo atto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

boston ferma detroit cadeBoston non si ferma, Detroit cade nel finale: notte NBA tra certezze e sorprese - Celtics corsari a Indiana, Utah beffa i Pistons allo scadere: nove partite e tanti protagonisti nella notte NBA Notte intensa in NBA , con nove gare di regular ... sportface.it

boston ferma detroit cadeNBA, Detroit a un passo dalla storia: Cunningham sbaglia dalla lunetta, vince Boston - Incredibile finale di partita a Boston, dove i Pistons inseguono la 14^ vittoria consecutiva, che sarebbe il record assoluto nella storia della franchigia. sport.sky.it

Detroit, che tonfo con Utah. I Clippers travolgono Portland. Risveglio Miami, Boston super - Dopo lo spettacolo di Natale, l’Nba torna subito in campo con nove partite: diverse le sorprese della nottata, con Detroit che cade contro i Jazz e i Clippers che travolgono Portland. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.