Bologna-Sassuolo domenica 28 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Derby emiliano al Dall’Ara

Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 18:00 si disputa il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo al Dall’Ara. In questa occasione si analizzeranno le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, riprendendo il cammino dopo le recenti competizioni.

Il Bologna torna a pensare al campionato dopo la delusione della finale di Supercoppa persa e nel turno post natalizio ospita il Sassuolo per quello che si presenta come un derby emiliano interessante. I felsinei sono attualmente sesti in classifica e puntano a interrompere la striscia di due sconfitte di fila in casa, contro Cremonese.

Serie A 2025-2026: Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni - Derby emiliano al Dall'Ara, dove Bologna e Sassuolo si affrontano in una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre

Bologna-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 8); il Sassuolo punta su verticalità e cinismo (possesso 45.

Un #Bologna reduce dalla delusione di Supercoppa Italiana è pronto ad accogliere il #Sassuolo di Grosso al Dall'Ara: #neroverdi a consolidare il primato dei precedenti

Milan-Verona, Cremonese-Napoli, Bologna-Sassuolo, Atalanta-Inter. Una bella domenica di calcio

