27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna torna a pensare al campionato dopo la delusione della finale di Supercoppa persa e nel turno post natalizio ospita il Sassuolo per quello che si presenta come un derby emiliano interessante. I felsinei sono attualmente sesti in classifica e puntano a interrompere la striscia di due sconfitte di fila in casa, contro Cremonese . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bologna-Sassuolo (domenica 28 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

