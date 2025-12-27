Il Bologna torna a pensare al campionato dopo la delusione della finale di Supercoppa persa e nel turno post natalizio ospita il Sassuolo per quello che si presenta come un derby emiliano interessante. I felsinei sono attualmente sesti in classifica e puntano a interrompere la striscia di due sconfitte di fila in casa, contro Cremonese . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bologna-Sassuolo (domenica 28 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

