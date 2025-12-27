Bologna Italiano | Sassuolo squadra tosta avanti con fiducia
Bologna, 27 dicembre 2025 – Avanti con fiducia, senza deprimersi e nemmeno esaltarsi. Questa la ricetta delle “72” ore, quando si gioca sempre e non c’è nemmeno il tempo di pensare troppo. Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara a tornare in camp o dopo la cocente delusione della Supercoppa Italiana, lo farà domani al Dall’Ara con il Sassuolo per l’ultimo impegno di un 2025 che rimarrà comunque nella storia del club: “Passi da vittorie a sconfitte in 72 ore, non indovini una partita e iniziano ad esserci problemi. E’ questo ormai il trend, si gioca sempre, spesso. Non puoi esaltarti nelle vittorie ma non puoi nemmeno vedere tutto nero dopo una sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
