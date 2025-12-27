Blitz sui jihadisti persecutori.

Le armi non dormono mai: aspettano. E quando arrivano, lo fanno dal mare, in silenzio, lasciando alla terra il compito di raccontare il resto. Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, quel racconto è stato scritto da una pioggia di missili americani caduti sul Nord-Ovest della Nigeria, per colpire campi e postazioni jihadiste nello Stato di Sokoto, a ridosso del confine con il Niger. Un'operazione chirurgica, devastante, condotta con una dozzina di missili da crociera Tomahawk lanciati da unità della Marina Usa schierate nel Golfo di Guinea, in acque internazionali. Obiettivi centrati, secondo le prime ricostruzioni, in coordinamento con l'esercito nigeriano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Washington rivendica un blitz «letale» contro i terroristi insieme alle autorità di Abuja. C’è chi teme un regalo allo Stato islamico - facebook.com facebook